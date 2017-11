Luxemburgo aumenta doação aos refugiados rohingya no Bangladesh

Face à necessidade de ajudar mais de 600 mil refugiados que fugiram da violência no estado de Rakhine, no Myanmar, para se refugiar no Bangladesh, o Luxemburgo decidiu aumentar a sua doação.

O Estado luxemburguês vai atribuir mais 360 mil euros aos refugiados de minoria rohingya que se encontram naquele país.

A verba vai ser repartida entre as diversas organizações humanitárias luxemburguesas ativas no Bangladesh.

Esta ajuda suplementar surge depois de o Luxemburgo ter confirmado, a 23 de outubro último, na conferência de doadores em Genebra, uma assistência financeira de 750.000 euros e uma contribuição para a logística humanitária na região, de 200.000 euros.

Contas feitas, este ano , o Luxemburgo vai desbloquear mais de um milhão e 300 mil euros em prol da assistência humanitária aos rohingya.

