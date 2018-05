No ano passado tinha subido três lugares, este ano desceu três. O Luxemburgo caiu três posições na edição 2018 do ‘ranking’ da competitividade estabelecido pela escola de gestão suíça IMD.

Entre as 60 economias analisadas, o grão-ducado aparece este ano no 11.° lugar da tabela. O país deixa assim o top 10 das economias mais competitivas do mundo, que este ano é liderado pelos Estados Unidos.

Hong Kong, que no ano passado liderada a classificação, e Singapura completam o pódio.

Redação Latina