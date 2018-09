O Luxemburgo celebrou 42 casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2017, de acordo com a nova edição do estudo “Luxemburgo em números”, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

O relatório, que compila uma série de dados sobre o grão-ducado, revela que, no ano passado, o número de casamentos foi superior ao de divórcios. Foram celebrados 1.908 matrimónios – 42 dos quais entre pessoas do mesmo sexo –, ao passo que 1.192 casais se separaram.

O estudo mostra também que houve 6.174 nascimentos em solo nacional, o que correspondem a uma média de 1,4 filhos por mulher. Em contrapartida, foram registados 4.263 óbitos.

Outro dado em relação aos nascimentos diz respeito à idade das mães no Luxemburgo, que, em média, têm 30,6 anos quando dão à luz pela primeira vez.

