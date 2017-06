Luxemburgo tem cinco assistentes parentais homens e são todos “suplentes” (C/ÁUDIO)

O Luxemburgo tem apenas cinco assistentes parentais homens e são todos “suplentes”.

O sistema de assistente parental – um modelo de acolhimento de crianças regularizado em 2009 – conta atualmente com cerca de 700 profissionais. Entre esses trabalhadores há apenas cinco homens e todos eles têm a autorização do Ministério da Educação para poderem substituir as suas mulheres quando necessário, como referiu à Rádio Latina Caroline Ruppert, da agência Dageselteren.

Para que a atividade de assistente parental seja reconhecida pelo ministério os candidatos têm de preencher alguns critérios. Falar uma das línguas do país e seguir uma formação de 150 horas são dois deles. Caroline Ruppert fala-nos do procedimento.

Neste modelo, o acolhimento dos menores é feito no domícilio do assistente parental. As infraestruturas não têm de ter as condições exigidas às creches, mas o número de crianças não pode ultrapassar as cinco.

Redação Latina