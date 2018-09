Luxemburgo com taxa de vagas de emprego inferior à média europeia

A taxa de vagas de emprego no Luxemburgo foi de 1,7% no segundo trimestre deste ano, segundo o Eurostat. O valor coloca o país abaixo da média dos países da União Europeia (UE), que foi de 2,2%.

As taxas de vagas de emprego mais altas foram registadas na República Checa (5,4%), na Bélgica (3,5%), na Holanda (3,1%) e na Alemanha (2,9%), enquanto as mais baixas se observaram na Grécia (0,7%), na Bulgária, em Espanha e Portugal (0,9% cada).

O gabinete europeu de estatística mostra também que é na área dos serviços que o grão-ducado regista mais ofertas de trabalho. No segundo trimestre, a taxa rondava os 2,4%, um valor que tem vindo a crescer desde o mesmo período do ano passado. Por outro lado, a proporção de vagas de emprego no ramo da indústria e construção ficou-se por 1% entre abril e junho, também a taxa mais pronunciada dos quatro trimestres anteriores.

Segundo os mais recentes dados da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), em julho, as empresas notificaram os centros de emprego de um total de 3.612 ofertas de trabalho. Dessas, 286 diziam respeito às áreas da programação informática e da contabilidade, que encabeçam a lista.

Redação Latina