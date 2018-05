Luxemburgo conquista 17 medalhas de ouro em concurso de espumantes

O Luxemburgo conquistou 17 medalhas de ouro no Concurso Nacional de Espumantes, em França. Além de oito regiões francesas – entre as quais as da Alsácia, Bordéus e Borgonha –, a Mosela luxemburguesa é a única região vinícola estrangeira a poder apresentar-se no concurso francês.

Além do ouro, os espumantes luxemburgueses trouxeram ainda para casa nove medalhas de prata.

A cerimómia de entrega dos prémios desta 27.ª edição do concurso decorreu no Castelo Lafitte, em Yvrac, a cerca dr 15 quilómetros de Bordéus, considerada a capital mundial dos vinhos.

Redação Latina (Foto: vins-cremants.lu)