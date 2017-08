Luxemburgo consagra 1% do RNB à ajuda pública ao desenvolvimento

O Luxemburgo disponibiliza 1% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) para a ajuda pública aos países em via de desenvolvimento.

Segundo dados do Eurostat, referentes a 2016, o Grão-Ducado é o país que mais contribui para a ajuda pública, em relação ao RNB.

No total, a União Europeia (UE) desembolsou no ano passado 75,5 mil milhões de euros para a ajuda pública, o que equivale a 0,51% do seu Rendimento Nacional Bruto. Quer isto dizer que o bloco europeu ainda não atingiu a meta de 0,7%, estabelecida em 2005.

Mesmo assim, o gabinete europeu de estatística ressalva que a contribuição da UE aumentou pelo quarto ano consecutivo, alcançando em 2016 o valor mais elevado de sempre.

Por cá, ficamos a saber que a contribuição luxemburguesa aumentou cinco décimas face ao ano anterior. No entanto, continua abaixo dos 1,06% registados em 2014.

Burkina Faso, Cabo Verde, Mali, Níger, Senegal, El Salvador, Nicarágua, Laos e Vietname são os principais países beneficiários do apoio luxemburguês.

Redação Latina