Luxemburgo tem o consumo efetivo mais elevado da UE

O Luxemburgo tem o consumo efetivo por habitante mais elevado da União Europeia (UE). Segundo dados referentes a 2016, divulgados hoje pelo Eurostat, o Grão-Ducado apresenta um consumo efetivo por habitante de 132%, bastante superior à média europeia (100%).

Depois do Luxemburgo, Alemanha e Áustria completam o pódio dos países com maior consumo efetivo per capita. No outro extremo da lista estão Roménia, Croácia e Bulgária.

O consumo individual efetivo é um indicador de nível de bem-estar material dos agregados familiares e exprime-se em paridade do poder de compra.

No boletim divulgado hoje, o gabinete europeu da estatística faz ainda uma tabela em função do produto interno bruto (PIB), que é também liderada pelo Grão-Ducado, com um PIB de 267% por habitante.

Redação Latina/Lusa