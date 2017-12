Luxemburgo cumpre quota de recolocação de migrantes

O grão-ducado cumpriu a quota comunitária de reinstalação de migrantes, provenientes de Itália e da Grécia.

A afirmação é da Direção da Imigração que, em comunicado, anuncia a chegada recente de dois grupos de migrantes, 67 pessoas no total, que fazem com que o Luxemburgo tenha cumprido o compromisso que assumiu em setembro de 2015 com Bruxelas.

O país comprometeu-se a receber 309 migrantes oriundos da Grécia e outros 248 de Itália, até ao final deste ano. Segundo a Direção da Imigração, essa meta de recolocação de 557 migrantes foi atingida.

Redação Latina