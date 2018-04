Luxemburgo desce dois lugares no ‘ranking’ da liberdade de imprensa

O Luxemburgo desceu dois lugares no ‘ranking’ mundial da liberdade de imprensa, elaborado anualmente pela organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF). O grão-ducado ocupa este ano o 17.º lugar da lista de 180 países, liderada por Noruega, Suécia e Holanda.

Na secção sobre o Luxemburgo, a RSF destaca o caso LuxLeaks que voltou a não contribuir para a boa imagem do país. Em causa, escreve a organização, está o facto de o Tribunal de Cassação do Luxemburgo ter recusado, em janeiro, a atribuição do estatuto de lançador de alerta a Raphaël Halet, um dos dois antigos funcionários da consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).

A RSF sublinha que, “embora o jornalista francês Édouard Perrin, o primeiro repórter a cobrir o caso, tenha sido ilibado no primeiro julgamento e no recurso, não há dúvidas de que o Luxemburgo esteve mais preocupado em desviar a atenção dos media dos esquemas de evasão fiscal do que em proteger o direito do público à informação”.

Sobre esta edição do ‘ranking’ da liberdade de imprensa, divulgado no dia em que Portugal celebra mais um 25 de Abril, destaque, precisamente, para Portugal. O país subiu quatro posições na classificação, surgindo agora no 14.º posto.

