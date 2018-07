Luxemburgo despede-se este sábado de João da Luz

O Luxemburgo presta uma última homenagem a João da Luz. O carismático líder associativo morreu na segunda-feira, aos 62 anos, vítima de doença prolongada.

Depois da cerimónia privada de cremação, na quarta-feira, o grão-ducado despede-se este sábado de João da Luz numa homenagem pública, em Rood-sur-Syre. A rua Hiel é o ponto de partida de um cortejo, programado para as 15:00, no cemitério.

São esperadas inúmeras personalidades nesta homenagem que culmina no centro cultural Syrkus. Estão previstas intervenções do Embaixador de Cabo Verde, Carlos Semedo, e de autarcas da comuna de Betzdorf, onde morava João da Luz e onde foi candidato às eleições comunais do ano passado pelo partido Déi Gréng

Nos últimos dias, têm sido muitas as mensagens de condolências endereçadas à família de João da Luz. Entre elas a do antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que no Facebook se diz “consternado” com o desaparecimento de “um companheiro de todos os momentos”. O antigo líder do Governo cabo-verdiano descreve Djony, a alcunha do malogrado João da Luz, como “um líder comunitário, militante das causas justas”.

João da Luz foi durante décadas o ‘rosto’ da defesa dos interesses da comunidade cabo-verdiana no Luxemburgo. Foi fundador e locutor do programa Morabeza, da Rádio Latina, durante cerca de 25 anos, além de correspondente do jornal Contacto e do programa Nação Global, da Rádio Nacional de Cabo Verde. Djony também foi membro fundador de várias associações e presidente da Federação das Associações Cabo-Verdianas no Luxemburgo.

Redação Latina