Luxemburgo deverá superar barreira dos 1,2 milhões de habitantes em 2060 – projeções

A população do Luxemburgo poderá crescer para 1 200 000 habitantes, em 2060, segundo novas previsões do Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

As novas estimativas sobre o aumento da população baseiam-se em quatro cenários, equacionados em função do crescimento económico e da evolução demográfica do país. O primeiro e mais otimista prevê que a população luxemburguesa ultrapasse a barreira dos 1,2 milhões de habitantes, face à previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,5%.

De acordo com o segundo cenário, o PIB cresce 3,5% e o país chega aos 1,2 milhões de residentes. Se o crescimento da economia nacional não for além de 1,5%, a população também não deve ir muito além de um milhão de habitantes. Mesmo se o PIB não progredir, o país deverá atingir a fasquia de um milhão de residentes, em 2060, segundo as previsões do STATEC.

O Serviço Nacional de Estatística sublinha que, ao contrário da maior parte dos países, o crescimento demográfico do Luxemburgo deve-se sobretudo aos movimentos migratórios e não ao saldo natural. O saldo migratório justifica cerca de 80% do crescimento demográfico.

De acordo com os dados mais recentes do instituto nacional da estatística, éramos 591 000 habitantes em 1 de janeiro de 2017.

Redação Latina