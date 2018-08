Luxemburgo disponibilizou 2,6 ME à Mongólia em 2017

O Luxemburgo disponibilizou 2,6 milhões de euros (ME) à Mongólia, em 2017, no âmbito da ajuda ao desenvolvimento. O número foi divulgado pelo Governo a propósito da visita ao Luxemburgo da ministra da Saúde da Mongólia, Davaajantsan Sarangerel.

A governante esteve reunida no com o ministro da Cooperação e Ação Humanitária do grão-ducado, Romain Schneider, para debater as relações bilaterais, sobretudo no que toca à cooperação na área da saúde.

O ministro luxemburguês reiterou a intenção de continuar a apoiar o país nesta área. Uma das principais questões diz respeito à luta contra as doenças cardiovasculares.

Redação Latina