Luxemburgo doa 1,8 ME ao Iémen

O Luxemburgo vai doar este ano 1,8 milhões de euros (ME) ao Iémen, um país em guerra, onde a fome mata milhares de pessoas.

A disponibilidade financeira do Luxemburgo foi anunciada esta terça-feira, em Genebra (Suíça) pelo ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Romain Schneider, na conferência de doadores para o Iémen.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu às partes envolvidas no conflito iemenita que apostem no diálogo, para acabar com a guerra que dura há dois anos e, sobretudo, para facilitar a passagem da ajuda humanitária.

Cerca de 19 milhões de iemenitas precisam de ajuda urgente.

Redação Latina