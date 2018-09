Luxemburgo é o país da UE que mais gasta com transportes – Eurostat

O Luxemburgo é país da União Europeia (UE) que mais despesas teve com os transportes, em 2016.

Segundo dados do Eurostat, o grão-ducado gastou 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB), seguindo-se depois a Hungria e a República Checa, ambos com 3,5%.

Em contrapartida, Chipre (0,6%), Irlanda (1,1%) e Malta (1,2%) são os Estados-membros da UE que menos desembolsaram com transportes.

Note-se que nestas despesas estão incluídas a administração, a regulação e a construção e manutenção das infraestruturas.

Redação Latina