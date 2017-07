Luxemburgo tem a economia mais resiliente da UE – FM Global

O Luxemburgo tem a economia mais resiliente da União Europeia (UE) e a segunda do mundo, entre os 130 países e territórios analisados pela seguradora FM Global.

O ‘ranking’ das economias mais resilientes, divulgado pela Business Review Europe, é liderado pela Suíça, seguindo-se então o Luxemburgo e depois a Suécia.

O ‘top 10’ é composto maioritariamente por países europeus, incluindo as fronteiriças Alemanha (no quinto lugar) e França (nono). Já a vizinha Bélgica aparece na 14.ª posição.

O índice da FM Global classifica os países segundo a sua resiliência perante fatores adversos, como por exemplo ataques informáticos e catástrofes naturais, explica a Business Review.

Num total de 100 pontos possíveis, o Grão-Ducado obtém 95.9, sendo a economia luxemburguesa o fator que coloca o país o segundo lugar do ‘ranking’. Desagregando por categorias, o Luxemburgo arrecada 85 pontos na secção “economia”, com a Business Review a destacar a solidez dos serviços financeiros que fazem do país um “lugar estável para negócios”.

Redação Latina