Luxemburgo, Esch e Differdange vão participar nas jornadas nacionais de recenseamento

Luxemburgo, Differdange, Esch-sur-Alzette, Dudelange e Larochette são algumas das comunas que vão participar nas jornadas nacionais de inscrição nas listas eleitorais.

Várias autarquias do país vão abrir as portas ao público nos dias 13 de maio e 1 de julho (dois sábados), para facilitar o recenseamento eleitoral dos residentes estrangeiros, para as eleições comunais de 8 de outubro.

A inscrição pode ser feita, o mais tardar até 13 de julho.

Apesar de não abrir ao público nos dias das jornadas nacionais, a comuna de Diekirch vai alargar os horários de atendimento, nos dias 31 de maio e 28 de junho, até às 19:00. Dudelange, por sua vez, volta a promover sessões de recenseamento nos dias 20 de maio e 11 de junho, das 11:00 às 16:00. Esch faz o mesmo nos dias 20 de maio e 3 de junho, das 14:00 às 17:00.

Os cidadãos que não têm nacionalidade luxemburguesa podem votar nas eleições comunais, desde que vivam há pelo menos cinco anos no país, sejam maiores de idade e estejam recenseados. Para se inscreverem, devem dirigir-se à comuna de residência, munidos de um documento de identificação.

Os eleitores que ainda não tiverem completado 18 anos, na altura do recenseamento, mas que já sejam maiores no dia das eleições, devem apresentar-se nos serviços comunais, acompanhados dos pais.

Horários de abertura das comunas nos dias 13 de maio e 1 de julho :

Luxemburgo 09:00-14:00

Esch/Alzette 10:00-12:00 e 14:00-17:00

Differdange 09:00-12:00

Dudelange 09:00-11:30

Larochette 09:00-11:00

Redação Latina