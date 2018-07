O Luxemburgo é o Estado-membro da União Europeia (UE) com mais carros per capita. Segundo o Eurostat, o Luxemburgo tinha, em 2016, 662 carros por cada mil habitantes. São mais 157 automóveis do que a média europeia.

A completar o pódio desta lista estão Itália e Malta, com 625 e 615 carros, respetivamente, por cada mil habitantes.

No outro oposto da classificação, encontram-se Roménia (261, em 2015), Hungria (338) e Letónia (341).

Redação Latina