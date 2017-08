Luxemburgo e Henan (China) querem reforçar cooperação

Foto: gouvernement.lu

O Luxemburgo e a província chinesa de Henan estão a reforçar a cooperação.

Vários novos acordos na área da logística foram assinados nos últimos dias, no âmbito de uma visita ao Luxemburgo do vice-governador daquela província, Shu Qing, e de uma delegação das empresas públicas HNCA (Henan Civil Aviation Development and Investment Company) e HAG (Henan Province Airport).

Os novos acordos, assinados pela Cargolux e pelas duas empresas asiáticas, são uma aposta no desenvolvimento das infraestruturas de transporte aéro de mercadorias quer no Luxemburgo, quer na cidade chinesa de Zhengzhou.

Há um outro projeto, relacionado com a estratégia “dual hub”, lançada em 2014.

Neste caso, o objetivo é desenvolver um centro logístico europeu no aeroporto do Luxemburgo e outro no aeroporto de Zhengzhou.

Numa nota enviada à comunicação social, o Governo sublinha que esta visita “permitiu abordar novas pistas de colaboração entre o Luxemburgo e a província de Henan nos setores do turismo e das finanças”.

A província de Henan é um importante parceiro do Luxemburgo, em matéria de transporte aéreo de mercadorias.

O grupo chinês HNCA detém atualmente 35% do capital da Cargolux.

Redação Latina