Luxemburgo e Itália têm as menores diferenças salariais entre homens e mulheres na UE

As mulheres continuam a ganhar menos do que os homens na União Europeia (UE), mas a boa notícia é que o grão-ducado é um dos dois melhores alunos nesta matéria.

O Luxemburgo e a Itália são os Estados-membros da UE com as menores diferenças salariais entre homens e mulheres. Segundo dados divulgados hoje no site do Eurostat, tanto por cá como no país transalpino essa diferença era de 5,5% em 2015.

A Roménia, com 5,8%, a Bélgica, com 6,5%, e a Polónia, com 7,7%, fecham o ‘top 5’ dos países da UE com menos disparidades ao nível dos ordenados de homens e mulheres.

No outro extremo, é na Estónia que se verifica o maior fosso salarial entre géneros, com os salários delas a serem 26,9% inferiores aos deles. À Estónia, seguem-se República Checa (22,5%), Alemanha (22%), Áustria (21,7%) e Reino Unido (20,8%).

No conjunto do espaço comunitário, as mulheres ganhavam, em 2015, menos 16,3% do que os homens.

Redação Latina