Luxemburgo já apresentou candidatura oficial para acolher sede da ABE

O Luxemburgo apresentou hoje a sua candidatura oficial para acolher a sede da Autoridade Bancária Europeia (ABE), que terá de abandonar Londres com a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Num comunicado de imprensa divulgado hoje, o Governo sublinha que “enquanto centro financeiro à escala europeia e internacional e enquanto sede de grandes instituições europeias, a cidade do Luxemburgo dispõe do melhor posicionamento para garantir uma relocalização eficaz da agência”.

Sem revelar o local da eventual futura sede da ABE, o Executivo adianta que o edifício ficaria situado a poucos minutos de carro ou autocarro do centro da capital, das instituições europeias e do aeroporto internacional do Luxemburgo.

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, considera a cidade do Luxemburgo a “escolha natural”, destacando, entre outros aspetos, a estabilidade política e financeira e o ambiente multilingue e multicultural do país.

Redação Latina