Luxemburgo lança plano para combater a “epidemia” das hepatites

Há 5 000 a 10 000 pessoas que sofrem de uma hepatite viral crónica no Luxemburgo. A estimativa é avançada pelo Ministério da Saúde que acaba de lançar o seu primeiro plano nacional de luta contra as hepatites.

Trata-se de uma resposta urgente do Governo face ao que a ministra da tutela Lydia Mutsch classifica como uma “epidemia” no grão-ducado.

A governante declara-se muito preocupada com o número crescente de toxicodependentes com hepatites.

A transmissão do vírus pode acontecer por via sanguínea, nomeadamente pela troca de seringas entre toxicodependentes – tal como acontece com a Sida – ou através de relações sexuais. Também há casos de mães que infetam os filhos, durante a gravidez.

Lydia Mutsch também chama a atenção para os efeitos sociais devastadores deste tipo de toxicodependência, que “levam as pessoas infetadas a ficar sem trabalho, sem dinheiro, sem casa e sem proteção social”.

O plano nacional de luta contra a hepatites prevê apoio piscosocial a estas pessoas, com acesso à habitação, para controlar com mais eficácia a toxicodependência e garantir tratamentos clínicos mais bem sucedidos, contribuindo, assim, para reduzir o número de mortes.

O programa, com a duração de cinco anos, vai custar, ao Estado 10 milhões de euros.

Há hepatites dos tipos A, B, C, D e E, incluídas num grupo específico de doenças infeciosas.

As hepatites mais mortíferas são a A e a B, que tiram a vida a 1,4 milhões de pessoas por ano no planeta.

Redação Latina