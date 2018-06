Luxemburgo legaliza uso de canábis para fins medicinais (C/ÁUDIO)

Doentes oncológicos, com esclerose múltipla ou com dor crónica vão, finalmente, poder receber tratamento médico à base de canábis no Luxemburgo. O projeto de lei sobre a canábis medicinal foi aprovado por unanimidade no Parlamento.

Depois da entrada em vigor do diploma, qualquer médico poderá receitar canábis terapêutica, desde que tenha seguido uma formação específica de seis a 24 horas, como referiu à Rádio Latina Cécile Hemmen, deputada socialista e relatora do texto.

Convém no entanto esclarecer que o que está em causa não são as folhas da planta propriamente ditas, mas sim vários medicamentos feitos à base de extratos de canábis. Gotas, infusões e cápsulas são algumas das formas de administração dos fármacos.

Cécile Hemmen sublinha que os medicamentos, que serão fornecidos pela Agência de Canábis do Canadá, são feitos sobretudo a partir do canabidiol (CBC). O uso de substâncias psicoativas como o chamado THC (tetraidrocanabinol) será limitado.

A nova lei é encarada como um ‘projeto piloto’, já que ao fim de dois anos será alvo de uma análise aprofundada, para determinar o eventual alargamento do uso da canábis medicinal a outros doentes, como por exemplo as pessoas portadoras do vírus VIH. Outro aspeto a examinar diz respeito aos locais de venda dos medicamentos que, para já, só vão estar disponíveis nas farmácias dos quatro principais hospitais do país.

Redação Latina