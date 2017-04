Luxemburgo com maior excedente orçamental da UE em 2016

O Luxemburgo registou em 2016 o maior excedente orçamental da União Europeia (UE).

Dados do Eurostat, divulgados esta segunda-feira, revelam que o Grão-Ducado fechou 2016 com um saldo positivo de 845 milhões de euros, ou seja, 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB).

Alias, só há mais sete Estados-membros excedentários — Malta (+1%), Suécia (+0,9%), Alemanha (+0,8%), Grécia (+0,7%), República Checa (+0,6%) Chipre e Holanda (+0,4%) –. Bulgária e Letónia (+0,3%) ficaram em equilíbrio orçamental. Os restantes países da UE registaram défices públicos.

O Luxemburgo também teve no ano passado a segunda dívida pública mais baixa da UE, depois da Estónia (9.5%). No final de 2016, o Grão-Ducado tinha quase 11 mil milhões de euros de dívida, o que equivale a 20% do PIB.

Em 16 dos 28 países europeus a dívida ultrapassou os 60% do PIB. Portugal atingiu 130% do PIB. O nível de endividamento da Grécia foi mesmo de 179% e o de Itália ultrapassou os 132%.

O Eurostat faz, contudo, uma ressalva em relação ao Luxemburgo. O gabinete europeu da estatística emite “uma reserva sobre a qualidade dos dados notificados pelo Governo”, nomeadamente, no que diz respeito “à classificação sectorial dos hospitais”. “Um problema” que o Eurostat diz que vai “estudar com as autoridades estatísticas luxemburguesas”.

