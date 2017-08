Luxemburgo teve maior subida da produção industrial em junho – Eurostat

Foto: Lusa

A produção industrial cresceu 3,4% no Luxemburgo em junho, face ao mês anterior. Trata-se da maior subida mensal entre todos os Estados-membros da União Europeia, segundo dados do Eurostat publicados no seu site oficial.

Ao Luxemburgo, seguem-se Estónia, Croácia e Holanda, todas com subidas de 1,2%. Já as maiores descidas verificaram-se na Irlanda (-7,5%), República Checa (-3,8%) e Malta (-3,2%).

Os números da produção industrial no grão-ducado contrariam a tendência europeia. Em termos globais verifica-se que a produção industrial recuou 0,6% na zona euro e 0,5% na União Europeia. Importa referir, no entanto, que o gabinete europeu de estatísticas sublinha que os dados relativos ao Luxemburgo são “estimativas do Estado-membro”.

Redação Latina