A agência de notação financeira DBRS mantém o triplo A do Luxemburgo, com perspetiva “estável”.

A DBRS justifica a manutenção do ‘rating’ com fatores positivos, ligados ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real que se fixou em 3,4% em 2017 e à previsão de crescimento económico de 4% para este ano.

A agência de ‘rating’ canadiana confirma a dívida pública de 22,9% em 2017, ou seja, abaixo dos 30% que o Governo se comprometeu a não ultrapassar.

Redação Latina