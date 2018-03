Luxemburgo tem o melhor passaporte do mundo – Nomad Capitalist

O Luxemburgo tem o melhor passaporte do mundo. É o que diz um estudo da consultora Nomad Capitalist, divulgado pelo jornal britânico The Independent e entretanto retomado pela imprensa nacional.

Na comparação com o ano anterior, o grão-ducado subiu nove lugares, chegando assim à liderança do ‘ranking’ que analisou 199 países. A contribuir para este resultado está, por exemplo, o facto de o documento luxemburguês permitir entrar em 177 países sem visto e permitir também a dupla e múltipla nacionalidade.

Além disso, a Nomad Capitalist sublinha a “excelente reputação do passaporte”, o que implica tempos de espera mínimos no controlo de passaportes, segundo escreve o The Independent.

Aspetos positivos que fizeram com que o Luxemburgo passasse a perna à Suíça, antiga líder da classificação e que este ano caiu para a terceira posição. Depois do grão-ducado e antes da Suíça, está a Irlanda, em segundo lugar. Destaque também para o documento português, que surge como o quarto melhor do mundo.

No outro extremo, com os piores do mundo, estão Eritreia (197.º lugar), Iraque (198.º lugar) e Afeganistão (199.º lugar).

O ‘ranking’ da Nomad Capitalist é elaborado com base em cinco fatores, incluindo o número de países para onde o passaporte permitido viajar sem visto, a possibilidade de manter outras nacionalidades e a perceção internacional do país e respetivos cidadãos.

Segundo o relatório anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Luxemburgo emitiu no ano passado mais de 40.000 passaportes.

