Luxemburgo na Feira do Livro de Frankfurt

Após cinco anos de ausência, o Luxemburgo volta a estar presente numa das maiores feiras do livro do mundo. O ‘stand’ luxemburguês na Feira do Livro de Frankfurt já abriu as portas.

Com o lema “Reading Luxembourg”, o ‘stand’ convida o visitante a descobrir a literatura do grão-ducado, que, segundo o Ministério da Cultura, espelha o multilinguismo e o multiculturalismo do país.

O expositor com as cores do Luxemburgo tem uma superfície de 48 metros quadrados e apresenta cerca de 50 livros e autores.

A Feira do Livro de Frankfurt, que abriu ontem e termina no domingo, recebe todos os anos cerca de 300.000 visitantes vindos das várias partes do globo.

Redação Latina