Luxemburgo na linha da frente do comércio eletrónico

16% das empresas dos países da União Europeia (UE) receberam encomendas através de um site internet ou de uma aplicação, em 2016.

97% dessas empresas realizaram vendas no próprio país, 44% a clientes residentes em países da UE e só 28% a clientes de países terceiros.

Estes dados foram revelados num estudo feito pelo Eurostat.

No Luxemburgo, 82% das empresas têm site internet mas só 11% é que venderam os seus produtos, dessa forma, no ano passado, tanto a outras empresas, como a clientes privados.

Entre as empresas que usam o comércio eletrónico no Grão-Ducado, 90% das vendas aconteceram no próprio país, 61% direcionadas para Estados-membros da União Europeia e 26% para países terceiros.

O Luxemburgo ocupa o terceiro lugar do pódio, no que diz respeito à venda eletrónica para países da União Europeia.

O Chipre e a Áustria estão no topo da tabela.

De referir, ainda, que 38% das empresas que praticam o comércio eletrónico queixam-se de entraves, a nível europeu, nomeadamente o custo elevado do transporte.

