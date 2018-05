Luxemburgo na linha da frente em matéria de economia digital

O Luxemburgo continua na linha da frente no que à economia digital diz respeito. De acordo com o relatório anual da Comissão Europeia DESI, que mede a performance da economia digital dos países da União Europeia (UE), o grão-ducado surge em quinto lugar.

Segundo um comunicado divulgado pelo Governo, além da boa classificação, o país conseguiu também melhorar a sua nota em relação ao ano passado.

Trocado por miúdos, isto significa que o Luxemburgo figura entre os países da UE com melhores desempenhos em termos de progresso na área digital. Aparece apenas depois da Dinamarca, Suécia, Finlândia e Holanda.

Entre os pontos fortes do grão-ducado, destaque para as infraestruturas de comunicação, um indicador no qual o país surge na segunda posição na edição deste ano do relatório DESI.

Apesar de também ter obtido bons resultados no capítulo dos recursos humanos (quinto lugar), nomeadamente no que toca às competências digitais (primeiro lugar), o Luxemburgo continua a enfrentar um desafio na hora de encontrar recursos especializados para responder às novas necessidades.

No que toca aos serviços públicos digitais – uma das áreas mais problemáticas –, o país subiu três posições, ocupando agora o 17.º posto. A melhoria explica-se, por exemplo, segundo o Governo, pelo aumento dos serviços propostos na plataforma guichet.lu.

Enquanto a utilização da Internet por particulares se mantém elevada, o caso muda de figura quando se trata de empresas. O país continua abaixo da média europeia por exemplo no que diz respeito ao comércio eletrónico.

