Luxemburgo não vai expulsar diplomatas russos

O Luxemburgo não vai expulsar, para já, diplomatas russos do país. A decisão foi divulgada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, esta manhã, em entrevista à RTL.

O chefe da diplomacia luxemburguesa declara-se solidário com o Reino Unido, classificando os acontecimentos de “muito graves”, mas não vê, pelo menos para já, necessidade de expulsar diplomatas do Luxemburgo. Jean Asselborn diz que não há indícios de qualquer tipo de planos contra os interesses do grão-ducado.

O Luxemburgo, tal como Portugal, não integra a lista de 14 países da União Europeia que anunciaram a intenção de expulsar diplomatas russos como resposta ao caso do antigo espião russo envenenado em solo britânico, cuja responsabilidade Londres atribui a Moscovo.



Mais de 100 agentes dos serviços secretos russos vão ser expulsos nos próximos dias das embaixadas de vários países ocidentais.

Redação Latina