Luxemburgo no entrudo é festa acima de tudo

A época dos corsos carnavalescos arranca este fim-de-semana.

O destaque vai, naturalmente, para o desfile de Diekirch, que recebe anualmente até 30 mil foliões. O início das festas de carnaval está marcado para domingo, às 14h30. O primeiro desfile do país aconteceu em Diekirch em 1870, na altura sob o lema “Expedição ao país da guloseima”.

A propósito de guloseima, o Luxemburgo tem cinco variedades de bolinhos fritos de carnaval (Stretzegebäck, Verwurrelt Gedanken, Maisercher Nonnefäscht, Täertelcher ). Estas iguarias só são confecionadas e comercializados nesta época festiva. Um dos doces mais apreciados é o “Verwurrelt Gedanken”, que se pode traduzir, em português, por ‘pensamentos confusos’. Basicamente, é um bolo pequeno, frito, em forma de um nó e polvilhado com açúcar em pó. Mas há um que tem um nome curioso, o “Nonnefäscht”, com cobertura de açúcar cristalizado, que quer dizer, em português, ‘peido de freira’.

Doçarias à parte, vai haver inúmeros desfiles, um pouco por todo o país, durante um mês.

Os últimos corsos são os de Pétange e Remich, no dia 26 de março.

Os notívagos poderão vibrar, no dia anterior, com o único corso carnavalesco noturno do país, em Wasserbilig, a partir das 18:15.

Os bailes populares multiplicam-se, também, nesta época, em todo o país, como manda a tradição.

Remich também cumpre, com entusiasmo, a tradição da queima do homem de palha (Stréimännche), no dia 1 de Março. Depois de ser queimado, o boneco é atirado ao rio Mosela, para celebrar o fim do carnaval.

As fogueiras prosseguem no fim de semana seguinte, um pouco por todo o país, para assinalar a Festa do Tição (“Buergbrennen”), no primeiro domingo da Quaresma. Nessa altura é incendiada uma cruz de madeira, em vários espaços públicos exteriores. É com esta tradição que se assinala simbolicamente o fim do inverno e as boas vindas à primavera.

(foto: Sindicato de Iniciativa de Diekirch)

Redação Latina