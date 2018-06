Luxemburgo no ‘top 100’ das cidades mais caras do mundo para viver

A cidade do Luxemburgo é a 71.ª cidade mais cara do mundo em termos de custo de vida, de acordo com o estudo global da Mercer divulgado hoje e que é liderado por Hong Kong. A capital do grão-ducado partilha a posição número 71 com a cidade de Berlim, tendo subido 36 lugares face à edição 2017 do ‘ranking’, que analisa 209 cidades de todo o mundo.

Este é o 24.º estudo comparativo sobre o custo de vida levado a cabo pela empresa e foi elaborado em março.

Este ano, o relatório coloca Hong Kong como a cidade mais cara do mundo, destronando Luanda, que ocupava o primeiro lugar na lista em 2017. Atualmente, a capital de Angola está na 6.ª posição.

A par de Hong Kong, as cidades que ocupam o ‘top 5’ das mais caras do mundo são Tóquio, Zurique, Singapura e Seul.

Zurique “continua a ser a cidade europeia mais cara, encontrando-se no terceiro lugar do ranking”, indica um comunicado da Mercer, citado pela agência Lusa. A cidade suíça subiu uma posição relativamente ao ano passado.

Já Lisboa subiu 44 lugares, entrando para o ‘top 100’ das cidades mais caras do mundo. A capital portuguesa ocupa agora 93.º posto.

Redação Latina / Lusa