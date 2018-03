Luxemburgo no ‘top 20’ em termos da felicidade dos imigrantes

Assinala-se hoje o Dia Internacional da Felicidade e o Luxemburgo volta a aparecer em destaque num ‘ranking’ sobre o assunto.

Até pode parecer contraditório, quando ainda na semana passada um estudo do Eurostat revelava que o grão-ducado tem uma das mais elevadas taxas de trabalhadores em risco de pobreza da União Europeia, mas, ao que parece, há uma série de fatores que colocam o país no ‘top 20’ dos mais felizes do planeta. Entre esses aspetos estão os rendimentos, a saúde, a esperança média de vida, as ajudas sociais, a liberdade, a confiança e a generosidade.

O Ranking Mundial da Felicidade engloba o período 2015-17 e analisou 156 países consoante os níveis de felicidade, partindo das sondagens da consultora norte-americana Gallup. O grão-ducado surge na 17.ª posição, à frente de países como Estados Unidos, Inglaterra ou França. Mas são os nórdicos – Finlândia (primeiro), Noruega (segundo) e Dinamarca (terceiro) – que lideram a tabela. No outro oposto, estão Sudão do Sul (154.º), República Centro Africana (155.º) e Burundi (156.º).

A classificação traz este ano uma novidade, já que analisou especificamente a felicidade dos imigrantes de 117 países, no período 2005-2017. E, aqui, o Luxemburgo volta a aparecer no 17.º posto de uma lista novamente liderada pelos escandinavos (agora por esta ordem: Finlândia, Dinamarca e Noruega).

O país destaca-se, por exemplo, no que toca ao índice dos países mais propícios a aceitar imigrantes. Neste indicado, recolhe 7,54 pontos de dez possíveis, ocupando o 16.º lugar.

Redação Latina