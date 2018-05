Luxemburgo tem novo pavilhão e mais visitantes na bienal de Veneza

O Luxemburgo tem mais visibilidade na edição 2018 da bienal de arquitetura de Veneza, graças ao seu novo pavilhão com uma superfície de 240 m².

A nova infraestrutura tem praticamente o dobro do espaço da anterior (“Ca’del Duca”), que foi utilizada durante quase 20 anos.

O primeiro ministro, Xavier Bettel, esteve lá no sábado passado, numa receção no novo pavilhão – situado no primeiro andar da “Sala de Armas” –, para sublinhar as mais valias do novo espaço, sobretudo o acréscimo do número de visitantes.

Os números da afluência falam por si. Passaram pelas duas últimas edições da bienal cerca de 6 000 pessoas e o novo pavilhão registou a entrada de 3 200 visitantes, só nos dois primeiros dias de abertura. O organizador é o Centro Luxemburguês de Arquitetura, com a colaboração da Universidade grã-ducal.

A bienal de arquitetura de Veneza dura até ao dia 25 de novembro deste ano.

Redação Latina