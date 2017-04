Luxemburgo de olhos postos nas oportunidades de negócios no Canadá

O Governo quer reforçar as relações bilaterais, com o Canadá.

É esse o objetivo que leva o primeiro-ministro, Xavier Bettel, a realizar uma visita de dois dias a este país gigante da América do Norte.

Bettel vai estar no Canadá, nos dias 19 e 20 deste mês, acompanhado do ministro das Finanças, Pierre Gramegna.

O líder do governo do Luxemburgo vai ser recebido, à chegada a Ottawa, pelo seu homólogo, Justin Trudeau, com quem vai abordar as relações entre os dois países e a atualidade política internacional.

O imenso Canadá oferece várias oportunidades de negócios ao pequeno Luxemburgo e é por isso que a delegação grã-ducal vai visitar várias incubadoras de empresas e avistar-se com alguns decisores económicos.

Redação Latina