Luxemburgo entre os países europeus com maior prevalência de sintomas depressivos

O Luxemburgo figura entre os países europeus com as maiores prevalências de sintomas de depressão. É isso que revela um estudo europeu, feito em 2014, cujos resultados foram agora divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Nas duas semanas que antecederam o inquérito, pelo menos 8,3% das pessoas inquiridas apresentavam sintomas de depressão. Em quase metade desse grupo, foram mesmo detetados sinais considerados “significativos”.

Estes dados colocam o Luxemburgo entre os seis países europeus com as mais elevadas prevalências de sintomas de depressão. O grão-ducado é apenas superado pela Alemanha (8,5%), Islândia (8,8%), Suécia (9,2%), Portugal (10,1%) e Hungria (10,3%). Hungria e Portugal lideram a lista, ambos com taxas superiores aos 10%.

Os autores do estudo lembram que a depressão é “um distúrbio mental complexo”, que afeta atualmente cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Os especialistas preveem que a taxa venha a aumentar nos próximos anos e alertam para a gravidade da doença.

Em 2014, o grão-ducado participou no inquérito europeu European Health Interview Survey (EHIS). Por cá, foram entrevistados 4.004 residentes, mulheres e homens, a partir dos 15 anos de idade. O inquérito europeu contou com a participação do Ministério luxemburguês da Saúde e do Instituto Luxemburguês de Saúde (LIH).

