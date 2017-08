Luxemburgo é o país que mais gasta em saúde por habitante

O Luxemburgo é o Estado-membro da União Europeia (UE) que mais gasta em saúde, por habitante.

Segundo dados do Eurostat, referentes a 2015, o Grão-Ducado lidera a lista de sete países que despendeu mais de 3.000 euros per capita na área da saúde.

Nesse ano, o Luxemburgo gastou 4.112 euros. A seguir, aparece a Dinamarca (4.094 euros) e depois a Holanda (3.194).

Em sentido inverso, Roménia (340 euros), Bulgária (343) e Letónia (468) são os Estados-membros que gastam menos.

No entanto, se compararmos a despesa pública com saúde com o Produto Interno Bruto (PIB), o Luxemburgo surge na cauda da lista.

De acordo com o gabinete europeu de estatística, o Grão-Ducado gasta 4,6% do PIB em questões ligadas à saúde.

Trata-se do quinto valor mais baixo na UE, depois de Chipre (2.6%), Letónia (3.8%), Roménia (4.2%) e Grécia (4.5%).

Dinamarca (8.6%), França (8.2%), Áustria e Holanda (ambos com 8 %) são os que mais despendem em relação ao PIB.

No conjunto da UE, a despesa pública com saúde equivale a 7,2% do Produto Interno Bruto.

Assim, esta é a segunda área onde os Estados-membros mais investem, depois da proteção social que beneficia de um investimento anual na ordem dos 19,2% do PIB.

Redação Latina