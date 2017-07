Luxemburgo é o país mais produtivo do mundo – estudo

O Luxemburgo é o país com maior produção per capita do mundo. Produz 59,20 euros por hora e por pessoa.

Este é o principal resultado de um estudo publicado pela plataforma Expert Market, que compilou os dados fornecidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

O Grão-Ducado é o líder, numa lista de 34 países, onde a produtividade foi calculada, depois de ter sido subtraído o Produto Interno Bruto (PIB) por habitante e o número de horas trabalhadas.

Outro dado relevante do estudo dá conta que o Luxemburgo é o 10° país onde se trabalha menos horas, à escala mundial.

Os trabalhadores do Grão-Ducado passam, em, média, 1.512 horas por ano no emprego. Pode-se concluir, a partir deste dado, que a produtividade não tem uma relação direta com as horas de trabalho efetuadas, ou seja, pode-se trabalhar menos e ser mais produtivo.

Redação Latina