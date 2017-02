Luxemburgo é o país UE com o salário mínimo mais alto

O Luxemburgo é o país da União Europeia com o salário mínimo mais elevado, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

De acordo com o levantamento dos salários mínimos em vigor desde 01 de janeiro de 2017 em 22 Estados-membros da União – Dinamarca, Itália, Chipre, Áustria, Finlândia e Suécia não o aplicam –, o Grão-Ducado lidera a lista com 1.999 euros mensais.

Os dados do gabinete europeu de estatística mostram, também, que o salário mínimo no Luxemburgo aumentou 27% entre 2008 e 2017.

Depois do Luxemburgo, Irlanda, com 1.563 euros, e Holanda, com 1.552, completam o pódio.

Por outro lado, Bulgária, Roménia, Letónia e Lituânia apresentam os ordenados mínimos mais baixos, integrando uma lista de dez Estados-membros onde o valor não chega a 500 euros por mês.

Redação Latina