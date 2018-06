Luxemburgo perde anualmente 90 milhões de euros devido à contrafação

O Luxemburgo perde anualmente 7,8% de vendas diretas devido à contrafação, o que equivale a 90 milhões de euros.

Os dados, referentes a 2017, foram hoje divulgados pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

O setor do ‘vestuário, calçado e acessórios’ é o mais afetado no Luxemburgo pelos produtos falsificados, com 44 milhões de euros de perdas. Os ‘produtos cosméticos e de cuidados pessoais’ registam 18 milhões de euros de perdas. Já a contrafação de ‘bebidas espirituosas e vinhos’ faz perder 8 milhões de euros a este setor económico.

Por outro lado, a falsificação de medicamentos resulta na perda de 6 milhões de euros para a indústria farmacêutica. Estima-se também que o Luxemburgo tenha sofrido 5 milhões de euros de perdas de vendas diretas devido à contrafação de ‘malas de mão e de viagem’.

As perdas acumuladas equivalem a 98 euros por habitante (face aos 116 euros por cidadão europeu).

Uma vez que os fabricantes legítimos produzem menos do que fariam na ausência de contrafação, empregando assim menos trabalhadores, verifica-se também uma perda direta de 376 postos de trabalho no grão-ducado. À escala europeia estima-se que a falsificação de produtos resulta em menos 434.000 empregos.

Redação Latina/Lusa