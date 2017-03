Luxemburgo perde com a França (1-3)

A seleção do Luxemburgo perdeu hoje frente à congénere francesa, por 3-1, em jogo da quinta jornada do Grupo A de apuramento para o Mundial de 2018, disputado no Estádio Josy Barthel, na capital luxemburguesa.

Olivier Giroud (28m e 77m) e Antoine Griezmann (37m), de grande penalidade, marcaram os golos gauleses.

Aurelien Joachim, aos 34m, na conversão de uma grande penalidade, marcou o golo dos ‘leões vermelhos’, orientados pelo selecionador Luc Holtz.

Com este resultado, a França lidera o Grupo A, com 13 pontos. Já o Luxemburgo é sexto e último, com apenas 1 ponto conquistado.