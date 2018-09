Luxemburgo perdeu 29 milhões de euros de receitas de IVA em 2016

São estimativas da Comissão Europeia. O Luxemburgo perdeu 29 milhões de euros de receitas de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) em 2016. No conjunto da União Europeia, as perdas ascenderam a quase 150 mil milhões.

De acordo com um novo estudo publicado hoje, o desvio do IVA no Luxemburgo representou cerca de 1% do total de receitas previstas.

Segundo Bruxelas, “o desempenho individual dos Estados-membros ainda varia significativamente”. Os desvios do IVA diminuíram em 22 Estados-membros, entre os quais o Luxemburgo, que voltou a reduzir, pelo terceiro ano consecutivo, as perdas de receitas de IVA, mas aumentaram em seis, entre os quais Reino Unido e França.

Redação Latina/Lusa