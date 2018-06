Luxemburgo e Portugal assinam hoje acordo sobre formação profissional em português

Luxemburgo e Portugal assinam esta quarta-feria o acordo sobre a formação profissional em língua portuguesa para os desempregados lusos dos setores da construção civil e das limpezas, inscritos nos centros de emprego do grão-ducado.

O protocolo será ratificado mais logo, às 14:00, no Castelo de Senningen, pelos ministros do Trabalho do Luxemburgo, Nicolas Schmit, e de Portugal, José António Vieira. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, também estará presente na assinatura da convenção, que envolve ainda o Ministério da Educação luxemburguês.

O acordo, alcançado entre os dois países no início do ano, assenta na “cooperação técnica e financeira”. O Governo português explica, em comunicado, que será implementado “um conjunto de iniciativas destinadas a qualificar os cidadãos portugueses, procurando promover e garantir a sua inserção e certificação profissional”.

Na mesma nota, o Executivo enumera oito medidas concretas, que vão desde a realização de ações de formação ao desenvolvimento de um dicionário de termos técnicos em formato digital para os setores da construção e das limpezas, passando ainda pelo intercâmbio de formadores.

Outra das medidas diz respeito à “criação de um sistema de avaliação que permita o acesso ou validação da formação profissional em francês e português”.

O acordo prevê também ações de sensibilização e formações sobre segurança e saúde no trabalho, cursos de francês e um “manual de acolhimento para a formação profissional”.

Redação Latina