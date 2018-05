Luxemburgo presente no 71.º Festival de Cannes

O Luxemburgo está em Cannes. É a 16.ª vez que o Fundo Nacional de Apoio à Produção Audiovisual está representado no Festival de Cannes, que arranca hoje e termina a 19 de maio.

O pavilhão luxemburguês, aberto até ao dia 17, apresenta 19 empresas, entre as quais várias produtoras e uma empresa especializada em pós-produção e som, bem como o programa de formação EAVE e o Luxembourg City Film Festival.

Para sexta-feira, dia 11, está agendado o “dia luxemburguês”, que irá reunir profissionais do setor audiovisual e jornalistas, culimando com a tradicional receção luxemburguesa.

As cores do grão-ducado também vão estar visíveis no âmbito do dispositivo “Goes to Cannes”. Graças a uma parceria com o Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, a longa-metragem de animação “Pachamama”, a primeira co-produzida pela Doghouse Films, será apresentada enquanto “Work in progress”. Trata-se de um filme do realizador Juan Antin.

Esta é a 71.ª edição do Festival de Cannes, um dos mais conceituados festivais de cinema do mundo.

