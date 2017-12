Luxemburgo prestes a reconhecer a osteopatia

O Luxemburgo prepara-se para reconhecer a osteopatia, considerada atualmente como medicina alternativa.

O projeto de lei que reconhece a osteopatia e regulamenta a profissão foi hoje apresentado, em conferência de imprensa, pela ministra da Saúde, Lydia Mutsch.

Entre as condições de acesso e de prática da profissão no grão-ducado previstas no projeto, destaque para a criação de um registo dos osteopatas no Ministério da Saúde. Para lá chegar, os osteopatas terão de ter um mestrado nesta área e seguir uma formação contínua de 40 horas por ano.

Os que já exercem a profissão há pelo menos dez anos terão seis meses para pedir equivalência sem ter de passar testes. Mas, isso só é válido para quem já tenha um diploma de médico, fisioterapeuta, parteiro ou enfermeiro.

No que diz respeito à comparticipação das consultas, Lydia Mutsch sublinhou que o projeto de lei não aborda essa questão que, no seu entender, deve ser analisada pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

Todavia, o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, disse recentemente que ao reconhecer a profissão de osteopata, o Luxemburgo abre caminho a que as faturas dos pacientes sejam reembolsadas pela CNS.

O projeto de lei segue agora os trâmites normais até ir a votos no Parlamento, aguardando os pareceres das diferentes instituições, nomeadamente do Conselho de Estado.



A ministra da Saúde aponta para “antes do verão de 2018”, a entrada em vigor desta nova regulamentação.

Redação Latina (Foto: chd.lu)