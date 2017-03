Luxemburgo promove economia digital em Roma

O ministro da Economia, Étienne Schneider, marca presença hoje em Roma na assinatura da declaração de cooperação europeia, no quadro dos «equipamentos informáticos de alto desempenho» (HPC).

Esta cerimónia tem lugar no «Dia Digital», no âmbito da celebração do 60° aniversário do Tratado de Roma.

Luxemburgo, Itália, Espanha, França, Alemanha, Portugal e Holanda são os países abrangidos pela referida declaração.

O projecto HPC vai ser, a médio prazo, «um instrumento importante para assegurar a competitividade da União Europeia, no que diz respeito ao desenvolvimento da economia digital na Europa», afirma o ministério luxemburguês, em comunicado.

Étienne Schneider também aproveita a estada na capital italiana para reforçar a intenção do país em participar na estratégia europeia para o desenvolvimento dos veículos conetados e autónomos, no âmbito da mobilidade inteligente («smart mobility»).

Redação Latina