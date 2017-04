Luxemburgo tem quase 1 300 hectares de vinhas – Eurostat

O Luxemburgo possui uma superfície de 1 295 hectares de vinhas, segundo dados do Eurostat, referentes a 2015.

Espanha é o Estado-membro da União Europeia com a maior superfície dedicada à exploração vitícola (941 mil hectares).

Seguem-se a França, com 803 mil hectares, e a Itália, com 610.

Os três maiores produtores (Espanha, França e Itália), concentrem quase três quartos da área total da União Europeia, reservada às vinhas.

Por outro lado, é a Roménia que tem o maior número de empresas do ramo (855 mil), à frente da Espanha (518 mil).

Por sua vez, no Luxemburgo existem 326 explorações.

No que respeita à superfície média por exploração, a França lidera, com 10,5 hectares, seguida do Luxemburgo, com 4,0 hectares, e da Áustria com 3,1 hectares.

De referir, ainda, que todas as vinhas da Alemanha e do Luxemburgo só se destinam à produção de vinhos de qualidade.

