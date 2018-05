A seleção luxemburguesa de futebol disputa esta quinta-feira um jogo de preparação com o Senegal, marcado para as 20:00 no estádio Josy Barthel.

Nesta fase da época, o teste é mais importante para o Senegal – que vai estar no Mundial – do que para o Luxemburgo, que fica de fora.

A seleção africana tem vários jogadores a atuar em equipas europeias.

A sua maior estrela é Mané, avançado do Liverpool.

Redação Latina