Luxemburgo recebeu 132 pedidos de asilo em março

O Luxemburgo recebeu 132 pedidos de asilo no mês de março, mais onze do que no mês anterior, segundo dados revelados hoje pela Direção da Imigração.

Entre janeiro e março deste ano, 428 pessoas solicitaram proteção internacional ao grão-ducado. São menos 255 pedidos face a igual período de 2017.

A maior parte dos requerentes de asilo, em março, era oriunda do Kosovo, Marrocos e Síria.

Quanto às decisões tomadas pela Direção da Imigração no mês passado, 66 pessoas obtiveram o estatuto de refugiado. Um estatuto que o país concedeu a 249 pessoas desde o início do ano.

